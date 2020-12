Brandstiftung mit Todesfolge Mordermittlungen zu totem Ehepaar in Dingelstädt eingestellt

Dieser zweite Advent im Jahr 2017 in Dingelstädt bleibt unvergessen: Bei einem Feuer am 9. Dezember stirbt in der "Kerflehde" ein Rentnerehepaar in seinem Schlafzimmer. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen geht von Mord und Brandstiftung mit Todesfolge aus. Für die Ermittler war der 30-jährige Enkel dringend tatverdächtig, das Feuer im Wohnhaus seiner Großeltern gelegt zu haben, bei dem die 83 und 74 Jahre alten Rentner ums Leben gekommen waren.

Die Staatsanwaltschaft hatte unter anderem wegen Brandstiftun mit Todesfolge ermittelt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK