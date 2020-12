Angesichts hoher Infektionszahlen gelten ab Montag im Landkreis Eichsfeld auch am Tag Ausgangsbeschränkungen. Das teilte das Landratsamt am Sonntagabend mit. So ist der Aufenthalt im Freien nur bei triftigen Gründen zulässig, etwa für den Arbeitsweg. Der Krisenstab habe sich am Sonntag in einer Telefonkonferenz einstimmig darauf verständigt. Die Ausgangsbeschränkungen gelten ab Montagmorgen 0:00 Uhr und zunächst bis zum 10. Januar.

Im Landkreis Eichsfeld gilt ab Montag auch am Tag eine coronabedingte Ausgangsperre. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Ralph Peters