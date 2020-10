Landrat Werner Henning (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für die Patienten heißt das: Brauchen Sie akut medizinische Hilfe, gibt es diese nur noch in den Häusern Reifenstein und Heiligenstadt. Der Standort Worbis wird künftig für Arztpraxen und ambulante Dienste genutzt.



Der Landkreis hatte es mit der Entscheidung eilig. Als Mitgesellschafter will er die dringend notwendigen Förderanträge nicht gefährden. Rund 90 Millionen Euro sollen in alle Häuser investiert werden. Mitarbeiter und Patienten seien wegen der bisher unklaren Zukunft der Klinik verunsichert, sagte Landrat Werner Henning. Der neue Geschäftsführer Armin Sülberg will am Freitag die mehr als 1.000 Mitarbeiter und anschließend die Öffentlichkeit informieren. Das Eichsfeld Klinikum hat nach seinen Worten große Probleme. Es fehlten nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegekräfte.