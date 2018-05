Eichsfeld Rund 8.000 Gläubige bei Männerwallfahrt am Klüschen Hagis

Rund 8.000 Menschen haben am Donnerstag an der Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis im Eichsfeld teilgenommen. Die 62. Wallfahrt stand unter dem Motto "Ich habe dich beim Namen gerufen". Am Gottesdienst nahmen fünf Bischöfe teil - darunter zwei Gäste aus Polen und Uganda.