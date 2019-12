In diesem Jahr haben deutlich weniger Gäste den Eichsfelder Wanderbus genutzt. Durchschnittlich seien 53 Wanderer waren auf den elf Tagestouren unterwegs gewesen, sagte Helmut Heiland vom Eichsfelder Tourismus-Verband HVE. Im Vorjahr waren es demnach noch fast 70 pro Tour.

An den zum Teil sehr heißen Sonntagen im Juli, August und September seien die überwiegend älteren Wanderer lieber zu Hause geblieben, vermutet Heiland. Der Altersdurchschnitt ist nach seinen Angaben ein allgemeines Problem in Wandervereinen, da nicht so viele junge Wanderer nachrücken. Allerdings sei es für die Wanderführer sogar besser, wenn die Wanderschar überschaubar ist.