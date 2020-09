Etzelsbach Gottesdienst erinnert an Papstbesuch

Rund 1.500 Christen haben am Mittwoch in Etzelsbach an den Besuch von Papst Benedikt vor neun Jahren erinnert. Sie feierten gemeinsam mit 25 Priestern vor der Marienkirche ein Pontifikalamt. Die Predigt hielt der Erzbischof des Bistums Utrecht, Kardinal Jakob Willem van Eijk.

Am Ende des Gottesdienstes wurde in der Kirche eine Elisabethstatue eingeweiht - ein Geschenk eines bayerischen Bildhauers. Am 23. September 2011 waren rund 90.000 Gläubige zur Vesper mit Papst Benedikt zur Marienkirche in Etzelsbach gekommen.