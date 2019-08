Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag am Bahnhof in Heiligenstadt einen Fahrtkartenautomaten in die Luft gesprengt. Die Explosion gegen 3:30 Uhr sei noch in der Innenstadt zu hören gewesen, so die Polizei. Der Automat wurde stark beschädigt. Die Geldkassette konnten die Täter aber offenbar nicht erbeuten. Nun werden Zeugen gesucht.

Spurensicherung am gesprengten Automaten. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa