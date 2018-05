Fördergerüst von Bischofferode verschwindet

Knapp 25 Jahre nach Ende der Förderung im Kalibergwerk Bischofferode im Eichsfeld verschwindet das Fördergerüst. Die Firma Schachtbau Nordhausen baut die 63 Meter hohe Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1968 bis Montag mit drei großen Kränen ab. Nach Angaben eines Schachtbau-Sprechers wurden am Sonnabendmorgen die beiden Sechs-Meter-Seilscheiben entfernt, an denen die Förderkörbe des Schachts hingen.

Neben dem 350 Tonnen schweren Fördergerüst werden in Bischofferode weitere Bergwerksanlagen über Tage abgebrochen, darunter das Gebäude für die Fördermaschine. Unter der Erde hat der Bergbausanierer LMBV die Arbeiten zur Verwahrung der Grube bereits 2017 abgeschlossen. Die beiden Schächte - also die Zugänge zur Grube - wurden verfüllt.

Ein Arbeitskampf der Bergleute hatte das Kaliwerk Bischofferode 1993 bekannt gemacht. Die Schließung des Bergwerks mit seinem hochwertigen Kalisalz vor Augen, besetzten Mitarbeiter das Werk und fuhren für eine Kundgebung nach Berlin. Ihre Parole "Bischofferode ist überall" stand und steht für die massive Entlassungswelle in Ostdeutschland in den 1990-er Jahren. Mitte 1993 traten zwölf Bergleute in den Hungerstreik. Auch dieser Protest blieb vergeblich: Kurz vor Weihnachten 1993 wurde die letzte Förderschicht in dem Bergwerk gefahren.