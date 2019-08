Stürme, Trockenheit und Schädlinge haben die Wälder in Thüringen schwer geschädigt. Forstleuten ist schon seit Jahrzehnten klar, dass die immer wärmeren Temperature n einen Waldumbau nötig machen. Weg von den Fichten in Monokulturen, hin zu stabileren Mischwäldern. Doch dass sich die Fichte nach nur einem Hitzesommer nun fast flächendeckend verabschiedet hat, macht die Sache dringender denn je.

Die staatseigene Forstbaumschule in Breitenworbis stand ebenfalls schon manches Mal vor dem Aus. In Sachsen-Anhalt, Hessen oder auch in Mecklenburg Vorpommern gibt es längst keine Staatlichen Baumschulen mehr. Nun ist man im Thüringer Landwirtschaftsministerium und beim staatlichen ThüringenForst dankbar, dass es die Thüringer Forstbaumschule noch gibt und man für den anstehenden Waldumbau nicht allein auf private Baumschulen angewiesen ist. Auf 35 Hektar Fläche werden bei Breitenworbis im Eichsfeld seit 1964 aus Zapfen Nadelbäume, aus Bucheckern Buchen und aus Eicheln Eichen.

In langen Reihen stehen Baumsetzlinge auf den Feldern der Forstbaumschule in Breitenworbis.

Der nun anstehende Waldumbau, der schneller nötig ist als jeder Experte vermutet hat, ist aber eine Herausforderung. Das Jahr 2018 war für den Wald eigentlich durchgehend schlecht, sagt Elger Kohlstedt. Das einzig Gute war, dass die Eichen ein sogenanntes Mastjahr hatten und massenhaft Eicheln produziert haben. So wehrt sich die Natur.



Zwei Millionen Eicheln aus allen Regionen Thüringens hat man in Breitenworbis zusammengetragen und mit Herkunftsregistrierung in langen Reihen angepflanzt. Sie könnten dem neuen Wald eine wichtige Stütze sein. Noch sind die Stecklinge klein, aber schon im nächsten Jahr im Herbst, so Kohlstedt, könnten sie in ihren Herkunftsgebieten angepflanzt werden.