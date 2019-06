Bischof sieht noch "Luft nach oben"

"Es ist noch Luft nach oben" - so lautete die Antwort des Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr auf die neuen Töne der katholischen Frauen. Der Bischof sagte MDR THÜRINGEN, dass Frauen vielfältig in der Kirche mitarbeiten, aber längst noch nicht alles erreicht sei. Neymeyr kann sich Frauen im Priesteramt vorstellen. Zudem sprach er sich dafür aus, verheiratete Diakone oder Gemeindereferenten zu Priestern zu weihen. Den Gottesdienst deshalb zu bestreiken, das sei nicht der richtige Weg, so der Bischof.

In seiner Predigt zur Frauenwallfahrt ermunterte er die Frauen, zu reden, die richtigen Worte zu finden. Er setzt sich für einen besseren Umgang der Menschen untereinander ein.

Kein Streik in katholischen Kirchen Thüringens

Einen Streik in den katholischen Kirchen Thüringens wie in Münster können sich die Katholikinnen hierzulande nicht vorstellen. Damit würden die Frauen den Zielen nicht näherkommen, so Annegret Rhode. Diskutieren sei jedoch wichtig. Denn die Frauenbewegung sei längst nicht überall in Thüringer Gemeinden bekannt.

Unter dem Motto "Maria 2.0" war sie in Münster entstanden. Die gläubigen Frauen, die vielfach ehrenamtlich tätig sind, wollen damit gegen Machtstrukturen in der Kirche und die Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Amtsträger protestieren. In einer Online-Petition an Papst Franziskus fordern die Frauen von "Maria 2.0" Zugang zu allen Ämtern der Kirche und die Aufhebung der Pflicht zur Ehelosigkeit für katholische Priester (Zölibat).

Die großen katholischen Frauenverbände KDFB (Katholischer Deutscher Frauenbund) und kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) bezeichneten den Kirchenstreik als wichtiges Signal und appellierten an die Deutsche Bischofskonferenz, das nicht länger zu ignorieren.

Was es mit "Maria 2.0" auf sich hat

Maria 2.0, auch Kirchenstreik genannt, ist eine von Frauen in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland ausgehende Initiative. Sie initiierte unter anderem Aktionswochen in Süddeutschland. Zum Zeichen für Maria 2.0 tragen die Frauen weiße Kleidungsstücke, Tücher, Blüten und Kerzen. In mindestens 50 Orten fanden bereits Aktionen im Rahmen von Maria 2.0 statt.

Ausgangspunkt der Initiative war ein Lesekreis in der Pfarrei Heilig Kreuz in Münster. In einer Online-Petition mit einem offenen Brief an Papst Franziskus fordern die Teilnehmerinnen Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern und Aufhebung des Pflichtzölibats. Auch der Umgang mit den Opfern der Missbrauchsfälle wird kritisiert.