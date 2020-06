Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Worbis (Eichsfeld) einen Geldautomaten gesprengt. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale MDR THÜRINGEN sagte, handelt es sich um einen Automaten der Deutschen Bank in der Langen Straße.

Gegen 3.45 Uhr hatte die Detonation Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Das Gebäude wurde durch die Explosion erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Ob der oder die Täter an Geld gelangten und welcher Schaden insgesamt verursacht wurde, ist laut Polizei noch unklar. Der Einsatz am Tatort lief am Samstag noch, so der Sprecher. Dabei werde auch untersucht, wie die Kriminellen vorgegangen sind.