Firmensitz der Norma Group in Maintal

Die Einwohner von Gerbershausen (Eichsfeld) protestieren gegen die geplante Schließung der Firma Norma. Wie der Bürgermeister Johannes Döring (CDU) MDR THÜRINGEN bestätigte, hat der Verbindungselemente-Hersteller angekündigt, sich bis 2022 aus Gerbershausen zurückzuziehen und ein neues Werk in Tschechien zu bauen. Dadurch würden 180 Arbeitsplätze wegfallen.

Laut Betriebsrat sei die Belegschaft zu keinem Zeitpunkt offen und transparent informiert worden. Man sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden, so Döring. Deshalb habe er den Verwaltungsleiter der Gemeinde Hanstein-Rusteberg beauftragt, einen Brief an Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee zu schreiben und ihn um Hilfe zu bitten. Zuerst hatte die Thüringer Allgemeine darüber berichtet.