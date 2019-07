Eine im Sommer 2016 im Eichsfeld gestohlene Heiligenfigur ist in Erfurt wiederentdeckt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bereits im Mai bei einer Durchsuchung des Hauses eines 56-jährigen Mannes rund 40 sakrale Gegenstände gefunden - darunter die gestohlene Figur aus dem Eichsfeld. Die Gegenstände, darunter Statuen, Bilder und sogar ein Messdiener-Gewand, seien teilweise regelrecht ausgestellt gewesen.

Vor drei Jahren waren aus der katholischen Kirche in Silberhausen sowie aus der Wallfahrtskapelle auf dem Hülfensberg im Eichsfeld zwei Heiligenfiguren gestohlen worden. In Silberhausen handelte es sich um eine Figur des Heiligen Cyriakus. Laut einem Bericht der Zeitung Thüringer Allgemeine ist das die Figur, die nun im Diebesgut des Mannes in Erfurt gefunden wurde. Die Hausdurchsuchung war im Rahmen eines Ermittlungsverfahren vorgenommen worden. Die im Haus gefundenen Gegenstände waren laut Polizei allesamt aus Kirchen gestohlen worden. Bei den Raubzügen sei der Mann nicht zimperlich vorgegangen, hieß es. Während der Öffnungszeiten der Kirchen habe er teils mit brachialer Gewalt Figuren von den Kanzeln abgebrochen.

Bislang konnte die Polizei drei der entdeckten Figuren ihren ursprünglichen Eigentümern zuordnen. Neben der Figur aus der Kirche in Silberhausen konnte Diebesgut zwei Tatorten auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Tirol zugeordnet werden. Die Erfurter Kriminalpolizei stehe mit Behörden anderer Bundesländer in Kontakt und versuche so, die betroffenen Kirchengemeinden ausfindig zu machen.