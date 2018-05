Kella: Gleitschirmsegler verheddert sich in Baum

Um 13:04 Uhr erreichte der Notruf die Rettungsleitstelle in Eichsfeld. Ein Gleitschirmsegler hat sich nahe Kella im thüringischen Eichsfeld in einem Baum verheddert. Der Zustand des Mannes war zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Eine Beurteilung der Lage war schwierig, denn der Mann hing in etwa 25 Metern fest.



Auch für die herbeigeeilten Rettungskräfte blieb der Sportler zunächst unerreichbar. Leitern und Ausrüstungen reichten nicht aus, um an den Mann zu gelangen.