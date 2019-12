Auch die Gedenkstätte Hadamar in Hessen, der Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz und das ehemalige Frauenzuchthaus Hoheneck erhalten Geld. Wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilte, geht die Förderung an Projekte zur Aufarbeitung des SED-Unrechts und an ein Projekt zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus.