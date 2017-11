Nach 23 Jahren will das Grafenehepaar von Westphalen seine Burg in Großbodungen verkaufen und das Eichsfeld verlassen. Der Schritt hat vor allem politische Gründe. Im Ort fühlen sie sich nicht integriert, sagen beide. "Die Mauer zwischen Ost und West ist nie so hoch wie heute", so Raban von Westphalen. Das sei nicht nur seine Einschätzung.