Verkehr Schließung des Heidkopftunnels an der A38 wird vorbereitet

Vor wenigen Tagen ging es endlich los. Am Heidkopftunnel an der A38 wird auf niedersächsischer Seite eine neue Anschlussstelle gebaut. Die Rampen, die nur im Fall einer Tunnelsperrung geöffnet werden sollen, verkürzen die bisherige Umleitungsstrecke zwischen Arenshausen in Thüringen und Friedland in Niedersachsen um rund acht Kilometer. Eingespart wird damit ein weiter Weg von Arenshausen über die B80 bei Hohengandern in Thüringen, die B27 in Hessen nach Friedland in Niedersachsen.

Vor allem im Abbiegeverkehr von der B80 auf die B27 in Hessen staute sich der Verkehr, aber auch in Hohengandern in Thüringen stand der Verkehr still. Bei Stau kamen oft nicht einmal die Schulkinder über die Straße, berichten Anwohner.

„Tunnel der vielen Probleme“

Kommunalpolitiker hatten sich schon länger für neue Anschlussstellen stark gemacht, um Hohengandern zu entlasten. Im Frühjahr war dann bekannt geworden, dass der "Tunnel der Einheit“ an der Landesgrenze für vier Monate geschlossen werden muss. Grund sind Sanierungsarbeiten im Tunnel. In beiden Röhren muss ab Herbst 2020 die Fahrbahn komplett herausgerissen werden, weil sich darunter Hohlräume gebildet hatten. Bauzeit vier Monate.

An der A38 wird auf niedersächsischer Seite seit ein paar Tagen eine neue Anschlussstelle gebaut. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa Zudem soll der Tunnel so umgebaut werden, das im Falle einer Störung der Verkehr auch in einer Röhre aneinander vorbei geleitet werden kann.



In Rekordzeit hat man die Plangenehmigung für die neue Behelfsanschlussstelle bekommen. Sie liegt etwa einen Kilometer hinter dem Tunnel auf niedersächsischer Seite. In Fahrtrichtung Leipzig gibt es ausschließlich eine Abfahrt, in Richtung Göttingen nur eine Auffahrt.

Ab Ende April, so die zuständige niedersächsische Straßenbauverwaltung können die Rampen in Betrieb gehen.

Die Bahn in Hessen macht Probleme

Damit wäre dann für eine viermonatige Tunnelschließung im Herbst eine machbare Umleitungsstrecke vorhanden. Neue Probleme aber macht nun auf der B80 in Hessen einen Brücke über die Eisenbahnstrecke. Seit mindestens sieben Jahren ist klar, dass diese Brücke auf der bisherigen Umleitungsstrecke dem LKW Verkehr kaum noch gewachsen ist. Einer viermonatige Dauerbelastung bei einer Sperrung des Heidkopftunnels schon gar nicht.

Anstatt nun zu warten, bis im April die Behelfsausfahrt der A38 fertig ist, will die hessische Straßenbauverwaltung HessenMobil schon am 9. Dezember 2019 die Brücke sperren und sanieren. Grund sind angeblich Vorgaben der Deutschen Bahn, die einen Baubeginn schon in diesem Jahr erforderlich machen.