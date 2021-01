Technisch ist es nicht kompliziert, erklärt Simon. Laptop, Webcam und bisschen Internet in der Kirche - damit ging es vor knapp einem Jahr los. "Ein Netzwerk-Kabel direkt am Altar - das hat uns geholfen", weiß er. Mittlerweile stehen drei Kameras auf der Empore und an der Kanzel. Verschiedene Kamerapositionen seien bei der Übertragung in die Wohnstuben nicht so ermüdend. Nach und nach kamen immer mehr Effekte hinzu: Standbilder von Kirchenfiguren, Segen vom Kirchturm, Blasmusik vom Kirchhof und eingespielte Chormusik sorgten für Abwechslung. "Es ist nicht der sture Sonntagsgottesdienst wie jede Woche", betont Simon.