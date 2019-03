Breitenworbis Höllbergtunnel auf A38 gesperrt

Der Höllbergtunnel auf der A38 wird Montag- und Dienstagnacht jeweils in eine Richtung gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten an den Röhren. Wie das Landesamt für Verkehr mitteilte, sollen dabei die elektrischen Anlagen geprüft werden. Außerdem sollen die Fahrbahnen am Tunneleingang Richtung Bleicherode eine neue Asphaltdecke bekommen. Die Fahrbahn Richtung Göttingen ist Montagabend ab 19 Uhr bis Dienstagmorgen fünf Uhr gesperrt. In Richtung Leipzig wird in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gearbeitet.