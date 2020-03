Zwei freilaufende Hunde haben in der Nacht zum Sonntag in Thüringen einen ganzen Ort in Schach gehalten. In Bernterode im Eichsfeld hatte am späten Samstagabend ein Anwohner die Polizei alarmiert, weil zwei große Hunde auf seinem Hof alle Kaninchen in den Ställen getötet hatten. Die kurz darauf eintreffenden Beamten fanden die Hunde zwar nicht mehr, sahen aber die Überreste der gerissenen Karnickel.