Die Schulen im Eichsfeld erhalten mehr 600 iPads für den Unterricht. Der Kreistag hat am Mittwoch grünes Licht für die Geräte gegeben. Die Kosten von 338.000 Euro übernimmt das Land über den Digitalpakt Schule , wie Landrat Werner Henning (CDU) sagte.

Die iPads sollen wie Lehrbücher an Schüler verliehen werden. Die meisten Geräte erhalten demnach die Regelschulen und Gymnasien, etwa 100 gehen an die Grund- und Förderschulen sowie die Beruflichen Schulen. Mittlerweile haben 48 Schulen ein Medienkonzept für digitale Netze eingereicht. In den nächsten vier Jahren sollen im Landkreis dafür fünf Millionen Euro investiert werden.