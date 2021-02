Die Südharz Kali GmbH will im Ohmgebirge im Landkreis Eichsfeld probeweise bohren. Ab 2026 soll dort nach Willen der Firma ein neues Bergwerk entstehen. Die Machbarkeitsstudie dazu soll bis 2023 abgeschlossen sein. Geplant ist, Kalisalze zu fördern und eine Million Tonnen Dünger pro Jahr zu produzieren. Die Fläche, unter der nach Kali gesucht wird, grenzt nach Angaben des Unternehmens an das frühere Kalibergwerk in Bischofferode an. Der vergebliche Arbeitskampf der Kumpel um dieses Bergwerk hatte 1993 weltweit Schlagzeilen gemacht.

Die Südharz Kali GmbH gibt an, mit dem Bergwerk 500 Arbeitsplätze schaffen zu wollen. Anwohner und Umwelt sollen nach Firmenangaben nicht belastet werden. So sollen Abraum und Salzlauge in umliegende alte Gruben geleitet werden. Salzhaltige Abwässer auf der Kaliproduktion stellen eine massive Umweltbelastung dar, wenn sie in Flüsse geleitet werden. Die Probebohrungen seien noch in diesem Sommer geplant, hieß es. Die Genehmigung dafür steht noch aus.