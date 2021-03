Das Land Thüringen hat aktuell noch keine Probe-Bohrung der australischen Davenport Resources Ltd (Perth) im Südharz genehmigt. Ein Sprecher des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sagte MDR THÜRINGEN, ein Antrag dazu sei noch nicht eingegangen. Das Unternehmen will im Südharz Kali-Kernproben an zwei bis drei Stellen aus 600 bis 850 Meter Tiefe gewinnen. Die australische Projektentwicklungsfirma hatte vor wenigen Wochen angekündigt, der Genehmigungsprozess habe bereits begonnen.

Zeitung: Gut sechs Millionen Euro für Probebohrung gesammelt

Für die Probebohrung hat Davenport laut "Handelsblatt" Ende vergangenen Jahres zehn Millionen australische Dollar (rund 6,4 Millionen Euro) eingeworben. Fällt die Analyse der Salzproben positiv aus, soll die Machbarkeitsstudie bis 2023 ausgearbeitet werden. Auch der Betrieb eines Kalibergwerks wird nicht ausgeschlossen. Geplant ist, Kalisalze zu fördern und daraus eine Million Tonnen Dünger pro Jahr zu produzieren. Vorstandschef Chris Gilchrist sagte, sein Unternehmen wolle das Potenzial dieses Reviers für eine künftige Nutzung neu bewerten.

Das Kalisalz aus dem Südharz soll zu Dünger verarbeitet werden, falls ein Abbau beginnt. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/blickwinkel

Die Projektentwicklungsfirma aus Melbourne sieht im Südharz enormes Potential und hat sich verschiedene Bergbau- und Explorationslizenzen für Kalivorkommen gesichert. Nach Unternehmensangaben werden die Vorkommen im Südharz auf einer Fläche von rund 500 Quadratkilometern auf mehr als fünf Milliarden Tonnen Rohsalz geschätzt. Gilchrist geht in einem optimistischen Szenario davon aus, bereits 2025/26 die ersten Tonnen Kalisalze aus der Erde holen zu können. Dafür müssen aber alle Genehmigungen und der Bau eines Bergwerks reibungslos ohne Klagen beispielsweise von Umweltschützern funktionieren.

Umweltschützer sehen Pläne kritisch

Der BUND Thüringen steht den Plänen für ein neues Kali-Bergwerk schon jetzt skeptisch gegenüber. Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel sagte MDR THÜRINGEN, die bisherige Kaliproduktion in Thüringen erzeuge Ewigkeitslasten für Generationen durch Gewässerverunreinigung und riesige Salzhalden. "Ein neues Bergwerk darf nur genehmigt werden, wenn im Voraus zweifelsfrei geklärt ist, dass die Produktionsrückstände ohne Belastung von Mensch und Umwelt entsorgt werden können. Bei der geplanten Einleitung von salzhaltigen Abwässern in alte Gruben sind Zweifel an der Umweltverträglichkeit und Sicherheit dieses Entsorgungsweges bisher nicht ausgeräumt."

Suche unweit vom einstigen Revier bei Bischofferode