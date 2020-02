Wegen Sturmgefahr ist der traditionelle Karnevalsumzug am Sonntag in Heiligenstadt abgesagt worden. Carnevalsvereinschef Volker Lamprecht sagte MDR THÜRNGEN: "Petrus ist erstmals nicht auf unserer Seite. Aber die Sicherheit der Umzugsteilnehmer und Zuschauer liegt uns sehr am Herzen". Das närrische Treiben werde in die Stadthalle verlegt, wo bereits um 14 Uhr die große Party beginnt. Bei freiem Eintritt könne man dort einen Großteil der 500 Akteure erleben, die auch beim Umzug dabei gewesen wären. Der Heiligenstädter Carnevalsverein feiert noch bis Rosenmontag unter dem Motto "Zeus feiert mit dem HCV, wir stürmen den Olymp helau".