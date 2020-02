Wegen des Sturms finden am Sonntag in Thüringen mehrere Karnevalsumzüge nicht statt. Nachdem es am Morgen bereits eine Absage aus Heiligenstadt gab, meldeten später auch die Vereine aus Ilmenau und Diedorf (Unstrut-Hainich-Kreis), dass sich ihre Wagen nicht in Bewegung setzen werden. "Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die auch wir nicht beeinflussen können. Gesundheit und Sicherheit gehen vor!", schrieb der Diedorfer Carnevalverein auf seiner Facebook-Seite. Feiern könnten die Narren aber ab 14.30 Uhr in der Südeichsfeldhalle beim Kinderfasching und ab 18 Uhr beim Maskenball.