Mit Gottesdiensten und Gräbersegnungen begehen die katholischen Christen in Thüringen am Sonntag, 1. November, das Fest Allerheiligen. In Thüringen ist der Brauch der Gräbersegnungen insbesondere im Eichsfeld verbreitet, das seit Jahrhunderten katholisch geprägt ist.

Corona-Regeln auch bei Gottesdiensten und Gräbersegnungen

Trotz Corona luden viele Eichsfelder Kirchgemeinden vor allem am Nachmittag und in den Abendstunden zu Gottesdiensten ein. Auf dem Hauptfriedhof in Heiligenstadt etwa war ein ökumenisches Totengedenken geplant.

Das Eichsfeld gehört seit Wochen zu den Corona-Risikogebieten in Thüringen. Aus diesem Grund galten für die Gottesdienste in diesem Jahr Abstandsregelungen sowie Teilnehmerbegrenzungen. Vielerorts werden die Andachten im Freien abgehalten, damit weniger Menschen ausgeschlossen werden mussten.

Im Bistum Erfurt, zu dem das Eichsfeld gehört, leben 144.000 katholische Gläubige. Auf Thüringen erstreckt sich auch das sächsische Bistum Dresden-Meißen, zu dem die ostthüringische Region um Gera gehört.

Gräber werden festlich geschmückt