Vier Jahre nach der verheerenden Unwetterkatastrophe in Rustenfelde im Eichsfeld kann das geplante Hochwasserschutzkonzept immer noch nicht umgesetzt werden. Wie Falco Degenhardt von der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg MDR THÜRINGEN sagte, gebe es noch Probleme mit dem Eigenanteil der Gemeinde für das rund zehn Millionen Euro teure Projekt. Geplant ist vor allem, den Bachlauf oberhalb des Dorfes so zu verändern, dass er bei Unwettern nicht mehr zu einem reißenden Fluss wird wie 2015.

In der Nacht vom 16. auf den 17. August 2015 war bei einem Unwetter im Dorf ein 29-jähriger Feuerwehrmann ums Leben gekommen und ein Millionenschaden entstanden. In den benachbarten Ortslagen Burgwalde und Schönau in der Verwaltungsgemeinschaft Uder liegt ein Hochwasserschutzkonzept bereits vor und soll nun umgesetzt werden. Dabei müssen vor allem Überflutungsflächen für den Schwobach geschaffen werden, der in den Ortschaften im August 2015 ebenfalls große Schäden angerichtet hatte.