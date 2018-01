Bornhagen Polizei beendet Präsenz vor Höcke-Haus

Die rund-um-die-Uhr-Präsenz der Polizei vor dem Wohnhaus von Björn Höcke in Bornhagen ist vorerst beendet. Sie war im November 2017 im Zusammenhang mit einer gegen den AfD-Politiker gerichteten Kunstaktion angeordnet worden. Jetzt habe sich die Lage aber beruhigt, sagte Polizeisprecherin Fränze Töpfer MDR THÜRINGEN. Die Beamten hätten insgesamt 3.500 Stunden in Bornhagen verbracht, um die öffentliche Sicherheit zu garantieren. Auch Heiligabend, Weihnachten und Silvester waren Polizeistreifen ständig vor Ort.

Stelen aus Beton stehen als Holocaust-Mahnmal arrangiert auf dem Nachbargrundstück neben dem Haus von Höcke. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Die Präsenz galt sowohl der Sicherheit der öffentlichen Person Höcke, als auch für die, nach Ansicht der Polizei, legale Kunstaktion des Zentrums für politische Schönheit. Letztlich sollte die Bevölkerung auch vor möglichen Eskalation im Streit um das Kunstprojekt geschützt werden, so Töpfer. Bis auf eine Demonstration von rund 20 AfD-Anhängern am 22. November vor dem Haus der Kunstaktion gab es aber keine weiteren Zwischenfälle.

Die Kunstaktion auf einem Nachbargrundstück des umstrittenen AFD-Politikers werde weiterlaufen, sagte der künstlerische Leiter der Aktion Morius Enden MDR THÜRINGEN. Nach jetzigem Stand noch für die nächsten sieben Jahre, so Enden.