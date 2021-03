Nach dem Land Thüringen bangt jetzt auch der Eichsfeldkreis um eine Geldanlage in Millionenhöhe bei der in Schieflage geratenen Greensill Bank. Landrat Werner Henning (CDU) informierte am Mittwoch, dass der Kreis erst im Februar bei der Greensill Bank eine kurzfristige Geldanlage in Höhe von zwei Millionen Euro für drei Monate abgeschlossen habe. Die Rückzahlung solle am 10. Mai 2021 erfolgen.

Werner Henning ist Landrat des Landkreises Eichsfeld. Bildrechte: imago images/Steve Bauerschmidt