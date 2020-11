580 kleine Glaskreuze erinnern in Dingelstädt im Eichsfeld an die Kriegstoten seit dem 19. Jahrhundert. Sie hängen in einer Kapelle, die 1920 bis 1922 an die Marienkirche alias "Kleine Kirche" angebaut wurde. Damals waren drei Tafeln mit 149 Namen der Opfer aus dem dem I. Weltkrieg zu lesen: die Tafel wurden 1961 durch eine allgemeinen Gedenkspruch ersetzt. Die Glaskreuze in der Kapelle in Dingelstädt. Ortschronist Ewald Holbein (links) hat die Namen aufwendig recherchiert. Rechts Pfarrer Roland Genau. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Als der Innenraum der Marienkirche vor wenigen Jahren restauriert wurde, kehrte auch das namentliche Gedenken in die Kapelle zurück. Ortschronist Ewald Holbein hat die Namen aufwendig recherchiert und vielen bis dahin unbekannten Opfern des Zweiten Weltkrieges einen Namen gegeben. Die Glaskreuze erinnern an Grabkreuze deutscher Soldaten. "Sie sind so zerbrechlich wie der Frieden", sagt der Dingelstädter Pfarrer Roland Genau. Junge Leute, mit denen er hierher komme, merkten ganz schnell: Krieg ist sinnlos.

Detailaufnahme der Glaskreuze: Rechts das Glaskreuz für den 1995 gefallenen Fremdenlegionär Ralf Günther. Bildrechte: MDR/Claudia Götze Chronist Holbein erklärt: "Auf der großen dunkelgrauen Wand sind die Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts zu sehen". Einige Kreuze stammen aus den 1950er Jahren; das jüngste ist gerade 25 alt und erinnert an den Dingelstädter Ralf Günther: Er wurde während des Jugoslawien-Krieges 1995 in Sarajewo von einem Heckenschützen getötet - als Angehöriger der Französischen Fremdenlegion, die dort als Internationale Friedenstruppe im Einsatz war.