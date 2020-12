Hunderte Einzelteile, große Tannen und fleißige Handwerker. Der traditionelle Krippenaufbau gehört in der Küllstedt zur Adventszeit dazu. Auch in diesem Jahr fanden sich in der ersten Adventswoche gut ein Dutzend Männer zusammen, um hunderte Einzelteile im Altarraum zusammen zu setzen. Bis alles fertig ist, vergehen meist zwei Tage. Wenn die Bühne für die große Krippe steht, werden die lebensgroßen Figuren herausgeholt. Die Heilige Familie besteht mittlerweile aus 54 Figuren: Maria und Josef waren von Anfang an dabei.

Am Ende wird die fertige Krippe den Altar fast vollständig verdecken. Bildrechte: MDR/Claudia Götze Nach dem Kirchenneubau Anfang der 1930er Jahre sind die Lindenholz-Figuren aus Oberammergau einzeln angeschafft worden. In zwei Etappen: Die Heilige Familie, die Heiligen Drei Könige und die Hirten sind farbig lasiert. Später wurden weitere Figuren dazugekauft oder sind gespendet worden; der kleine Hirtenjunge ist beispielsweise von den Ministranten gestiftet worden.

Der jährliche Krippenaufbau gehört in Küllstedt fest zum Advent dazu: "Das ist eine Motivation, beim Krippenbau mitzumachen", erinnert sich Aufbauleiter Hermann-Josef Montag an seine Kindheit. Zu DDR-Zeiten haben Reichsbahner ihrer Stunden abgebummelt. In der Wendezeit hatte der damalige Pfarrer Richard Hentrich einen Aufruf gestartet, danach fanden sich 30 Vorruheständler ein. Mittlerweile sind schon ihre Enkel dabei. Das ist in diesem Jahr umso wichtiger, weil viele ältere Krippenbauer wegen der Gefahr einer Corona-Ansteckung nicht mitmachen können.