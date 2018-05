Leinefelde-Worbis veranstaltet Landesgartenschau 2024

Die geplante Gartenstadt in Leinefeldes Süden, das Herz der Landesgartenschau, in der beispielhaft gestaltete Vor- und Hausgärten sowie öffentliche Plätze in einem Eigenheimgebiet präsentiert werden. Bildrechte: Natalie Hünger (Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis)/MDR