Die Polizei hat die A38 zwischen Leinefelde-Worbis und Heiligenstadt nach einem Unfall vorerst gesperrt. Ein mit Hundefutter beladener Lastwagen war nach Informationen des MDR-Verkehrszentrums am Montagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben stehen geblieben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ebenfalls am Montagmorgen war ein mit Holzpaletten beladener Lkw auf der A4 zwischen Magdala und Apolda in Brand geraten. Die Polizei sperrte vorerst die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt.