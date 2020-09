Nach einem Lkw-Unfall hat die Autobahnpolizei die Abfahrt Heiligenstadt auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, stieß ein Lkw in der Nacht zu Mittwoch auf der Autobahn-Abfahrt gegen eine Leitplanke und kippte um. Dabei wurde der Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wieso es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Am Mittwochmorgen dauerten die Bergungsarbeiten noch an.