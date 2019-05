Vor tausenden Christen predigte der katholische Bischof Ulrich Neymeyr bei der 63. Männerwallfahrt an der Kirche 'Klüschen Hagis'.

Vor tausenden Christen predigte der katholische Bischof Ulrich Neymeyr bei der 63. Männerwallfahrt an der Kirche 'Klüschen Hagis'.

Vor tausenden Christen predigte der katholische Bischof Ulrich Neymeyr bei der 63. Männerwallfahrt an der Kirche 'Klüschen Hagis'. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat dazu aufgerufen, sich für eine friedliche und gerechte Gesellschaft einzusetzen. Auf der 63. Männerwallfahrt an der Kirche "Klüschen Hagis" bei Wachstedt im Eichsfeld sagte er, die Menschen sollten sich nicht mit Sorgen vor der Zukunft abfinden. Die diesjährige Wallfahrt steht unter dem Motto: "Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben".

Ein skeptischer Blick in die Zukunft sei zu heutigen Zeiten sehr verständlich, sagte Bischof Ulrich Neymeyr den Pilgern. Doch gerade deshalb sollten Christen versuchen, an einer gerechten und friedlichen Gesellschaft mitzuwirken. Entsprechend diene auch der Beruf nicht nur dem Geldverdienen, sondern auch dafür, die Gesellschaft und das kollegiale Miteinander zu gestalten, so Neymeyr.