Nordthüringen: Mehr illegale Motocross-Fahrer in Wäldern und Naturschutzgebieten

Illegale Motocrossfahrten in Wäldern und Naturschutzgebieten haben in Nordthüringen zugenommen. Wie der Heiligenstädter Forstamtsleiter Hartmut Ulonska MDR THÜRINGEN sagte, wurden allein im April und Mai über zehn Ordnungswidrigkeiten in den Eichsfelder Wäldern festgestellt. Im gesamten vergangenen Jahr gab es rund 20 Verstöße.



Dröhnende Motoren, rasende Maschinen im unwegsamen Waldgelände, Fahrten durch Naturschutzgebiete, zerstörte Hänge, aufgeschrecktes Wild - all das sei den Forstämtern bekannt, so Ulonska. Allerdings könnten nur wenige rücksichtslose Fahrer angezeigt werden. Die Fahrer von Motocrossmaschinen und Quads seien oft mit Helmen und Sturmhauben vermummt, die Fahrzeuge hätten in den meisten Fällen keine Kennzeichen. Für Förster und Waldspaziergänger seien illegale Motocrossfahrten eine Zumutung. Dabei sei es klar geregelt: Das Befahren von Waldwegen und Naturschutzgebieten ohne Erlaubnis ist in Thüringen verboten.