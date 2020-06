Farbenfroh, hell und modern. Unter dem Titel "Das Eichsfeld mit Leib und Seele" soll bis 2024 das Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt entstaubt und umgebaut werden. Das Konzept des "Artus Ateliers" aus Erfurt ist am Montagabend erstmals in Heiligenstadt der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Mit neuen Räumen, Exponaten und Eingängen sollen 1.000 Jahre Eichsfeld in allen Facetten erlebbar werden: Mundart, Industrie, Wandern, Natur, Kulinarik, Glauben, Humor und Legenden.