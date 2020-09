Der Junge sei mit Atembeschwerden direkt vom Schulgelände aus mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Mutter hatte eigener Aussage zufolge die Lehrerin zuvor schriftlich über die körperlichen Leiden ihres Sohnes informiert. Bereits im Jahr 2017 hatte die Staatsanwaltschaft gegen die gekündigte Lehrerin ermittelt. Sie stand im Verdacht, ein Mädchen am Hals gepackt und verletzt zu haben. Letztlich hatte die Lehrerin in diesem Fall einen Strafbefehl mit mehreren hundert Euro Geldauflage akzeptiert.

Die Pädagogen müssten ihre Arbeit ständig kritisch reflektieren, mögliche eigene Vorurteile und Stereotype hinterfragen und so sicherstellen, dass sie den Schülern gerecht werden, so Knothe. Bis auf weiteres werde die Staatliche Grundschule in Niederorschel nun von einem Lehrer aus dem Schulkollegium kommissarisch geleitet. Mit diesem Schritt sei die Hoffnung verbunden, dass die Schule wieder etwas "zur für einen ordentlichen Schulbetrieb nötigen Ruhe findet". An der Schule kümmern sich etwa 20 Lehrer und Erzieher um rund 150 Mädchen und Jungen.