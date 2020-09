Die Beschäftigten des Norma-Werks in Gerbershausen (Landkreis Eichsfeld) fordern weiter den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Mit einem Protestmarsch reagierten sie am Montag auf die geplante Schließung ihres Werks. Die ersten Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft IG Metall und der Geschäftsleitung waren Ende August ergebnislos geblieben.

Aus Solidarität mit den Norma-Beschäftigten hatte die IG Metall Nordthüringen ihre Delegiertenversammlung in Gerbershausen abgehalten. Auch der Bundesvorstand war dabei. "Wir haben diese Entwicklung an mehreren Stellen der Republik", sagte IG-Metall-Vorstand Wolfgang Lemb. Häufig werde das Thema Corona als Anlass genommen, aber es gebe eine generelle Zunahme an Verlagerungstendenzen nach Osteuropa, sagte er. Arbeitsplätze in Deutschland seien zunehmend gefährdet.