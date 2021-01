Auf der Autobahn A38 hat am Mittwochvormittag zwischen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde ein Paketlaster gebrannt. Nach Angaben der Autobahnpolizei wird ein technischer Defekt als Ursache vermutet. Menschen seien nicht verletzt worden. Für die Löscharbeiten auch an der Ladung sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Leipzig sowie die Anschlussstelle Heiligenstadt. Der Schaden am Auflieger wird bisher auf 30.000 Euro geschätzt. Der Fahrer habe ihn von der Zugmaschine noch abtrennen können.