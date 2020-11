Nach fast anderthalb Jahren hat eine sowjetische Panzerabwehrkanone ein neues Zuhause gefunden. Ein Streifenpolizist hatte die zwei Tonnen schwere Waffe im Juli 2019 in einer Lagerhalle eines 61-Jährigen in Marth (Eichsfeld) entdeckt.

Sie wurde sichergestellt und lagerte seitdem in einer Garage der Polizei in Heiligenstadt. Nun kam sie in das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden. Das Verfahren gegen den 61-Jährigen Waffensammler wurde laut Polizei eingestellt.