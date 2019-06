Höhenretter der Feuerwehr befreiten den verletzten Paraglider-Piloten in 25 Meter Höhe aus einem Baum (Symbolbild). Bildrechte: MDR/André Plaul

Nach einem Absturz mit einem Paraglider im Eichsfeld liegt ein Mann im Krankenhaus. Wie die Rettungsleitstelle Eichsfeld mitteilte, war der Mann am Montagabend bei Kella in einem Baum in etwa 25 Metern Höhe hängen geblieben. Er musste dort rund vier Stunden ausharren, bis er gerettet werden konnte. Dafür war unter anderem ein Polizeihubschrauber mit zwei Höhenrettern der Feuerwehr im Einsatz. Die Absturzursache ist noch nicht bekannt.