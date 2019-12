Auf der A38 haben Zollbeamte an der Grenze zum Eichsfeld eine hohe Summe Falschgeld bei einem Autofahrer gefunden. Knapp 90.000 Dollar und mehr als 12.000 Euro Falschgeld stellten die Beamten bei einer Kontrolle in einem Auto auf der Autobahn 38 bei Friedland (Landkreis Göttingen) sicher.

Wie der Zoll mitteilte, überprüften die Beamten bereits am vergangenen Donnerstag das Auto, das auf dem Weg von den Niederlanden in die Ukraine war. Versteckt in einer Mülltüte im Kofferraum fanden die Zollbeamten die Geldscheinbündel.