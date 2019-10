In Worbis haben sich am Samstagnachmittag zwei verfeindete Familien in einem Supermarkt eine Schlägerei geliefert. Mindestens vier beteiligte Jugendliche wurden leicht verletzt. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz in die Franz-Weinrich-Straße aus und setzte Pfefferspray ein. Außerdem hat sie nach eigenen Angaben aufgrund des Gewaltvorfalls ihre Präsenz in Worbis erhöht.