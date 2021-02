Die Polizei hat am Sonntag ein Treffen von fast 30 jungen Menschen im Eichsfeld aufgelöst.

Wie die Beamten mitteilten, hatten sich die jungen Frauen und Männer am Nachmittag an der Straße zwischen Birkenfelde und Thalwenden getroffen. Sie hatten Motorräder, Mopeds und Autos am Straßenrand abgestellt. Weil sie gegen die Corona-Regeln verstoßen haben, wurden Anzeigen aufgenommen. Außerdem hatten zwei Personen keine Fahrerlaubnis, zwei Mopeds waren nicht versichert.