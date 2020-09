Rund 450 Mitarbeiter des Automobilzulieferers Norma haben am Donnerstag gegen die geplante Werksschließung in Gerbershausen protestiert. Sie schlossen sich einem Warnstreik und einer Kundgebung in Heiligenstadt an. Mit dabei waren auch mehr als 200 Mitarbeiter des Hauptsitzes der Norma Group im hessischen Maintal. Gemeinsam forderten die Arbeitnehmer aus Hessen und Thüringen den Erhalt des Standortes im Eichsfeld.