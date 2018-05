Razzia im Worbis

Nach einer blutigen Attacke in der Göttinger Innenstadt am Donnerstagabend hat es am Freitag Razzien in Worbis (Eichsfeldkreis) gegeben. Die zuständige Polizei Nordhausen bestätigte MDR THÜRINGEN-Informationen, wonach am Freitag zwei Autohändler durchsucht wurden. Die Thüringer Beamten waren an der Aktion im Zuge der Amtshilfe dabei. Nähere Informationen lagen der Sprecherin der Nordhäuser Dienststelle nicht vor. Nach MDR-Informationen wurde bei der Razzia in Worbis mindestens ein Fahrzeug beschlagnahmt.