Razzia: Polizei suchte in Worbis Waffen

Nach der Razzia im Eichsfeldkreis am vergangenen Freitag sind neue Details bekannt. Wie ein Ermittler der Staatsanwaltschaft Göttingen am Montag mitteilte, waren die Ermittler auf der Suche nach Waffen. Dazu seien fünf Objekte in Worbis und Leinefelde durchsucht worden. Bei der Aktion seien allerdings nur 250 Gramm Marihuana und ein Flak-Kanonenrohr sichergestellt worden.