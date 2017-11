Der Philosoph und Aktionskünstler Philipp Ruch leitet das "Zentrum für politische Schönheit", das hinter der Aktion mit den Betonstelen steht. Bildrechte: MDR

Die Künstlergruppe forderte Höcke auf, vor dem Denkmal in Berlin oder dem Nachbau in Bornhagen auf die Knie zu fallen und um Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zu bitten. Sollte er dies nicht tun, werde man Informationen aus seinem Privatleben veröffentlichen.



Die Thüringer AfD kritisierte die Aktion heftig. Landessprecher Torben Braga sagte MDR THÜRINGEN: "So etwas ist unfassbar und abstoßend". Wenn solch eine Aktion von der Presse verharmlost werde, sei das entlarvend. Für ihn gehe das gar nicht, weil auch Höckes Familie betroffen sei. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag, Stefan Möller, sprach am Nachmittag in einer Preseekonferenz in Erfurt von "psychologischer Kriegsführung" gegen Höcke und dessen Familie. Diese sei monatelang ausgespäht worden. Nach Möllers Angaben will Höcke rechtliche Schritte gegen die Aktion einlegen.