Mithilfe neuer Bodenmarkierungen auf den Standstreifen der Autobahnen will das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr die Beschäftigten der Autobahnmeistereien bei Arbeiten an der Fahrbahn schützen. Dazu wurden in den vergangenen Wochen bei Breitenworbis sogenannte Rüttelstreifen auf der Autobahn 38 aufgebracht.